Concurso gastronômico premiará os melhores queijos do Paraná

Prêmio Queijos do Paraná: segunda edição abre inscrições em setembro

O Prêmio Queijos do Paraná vai abrir as inscrições para a segunda edição no dia 18 de setembro. O concurso tem expectativa de atrair 600 participantes, superando os 450 inscritos da edição anterior.

