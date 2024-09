Condenação de candidato à prefeitura de Ibaiti gera polêmica O candidato à Prefeitura da Cidade de Ibaiti, Roberto Regazzo, o Betão, foi condenado pela 1ª Vara Federal de Ponta […] O post Candidato... Ric|Do R7 12/09/2024 - 14h21 (Atualizado em 12/09/2024 - 14h21 ) ‌



Candidato a prefeito de Ibaiti é condenado a prisão

O candidato à Prefeitura da Cidade de Ibaiti, Roberto Regazzo, o Betão, foi condenado pela 1ª Vara Federal de Ponta Grossa a dois anos de prisão. O motivo é a falsificação de documento público. Betão, segundo a denúncia do Ministério Público Federal, utilizou um registro falsificado do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). O crime ocorreu no ano de 2019.

