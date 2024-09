Condenação histórica: ginecologista enfrenta 35 anos por abusos em Maringá O ginecologista Felipe Sá foi condenado a 35 anos de prisão por abusar sexualmente de pacientes, em Maringá, no Norte […] O post Ginecologista... Ric|Do R7 02/09/2024 - 16h01 (Atualizado em 02/09/2024 - 16h01 ) ‌



Ginecologista de Maringá é condenado a 35 anos por abusos sexuais contra pacientes

O ginecologista Felipe Sá foi condenado a 35 anos de prisão por abusar sexualmente de pacientes, em Maringá, no Norte do Paraná. A defesa do médico vai recorrer da decisão.

