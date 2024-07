Ric |Do R7

Condenados por morte em posto de combustíveis: Justiça se pronuncia Três pessoas foram condenadas pelo Tribunal do Júri de Cascavel, na região Oeste do Paraná, pela morte de...

Trio é condenado por morte de homem em posto no PR: “Crueldade”, alega MP

Três pessoas foram condenadas pelo Tribunal do Júri de Cascavel, na região Oeste do Paraná, pela morte de um homem, em 26 de julho de 2020 em um posto de combustíveis da cidade. A decisão foi publicada nesta terça-feira (16) pelo Ministério Público do Paraná (MPPR).

