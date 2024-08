Confiança em Alta: Jorginho Promete que Coritiba Voltará à Série A O técnico Jorginho reestreou pelo Coritiba com derrota por 2 a 0 para o Botafogo-SP. Apesar do resultado... Ric|Do R7 03/08/2024 - 20h05 (Atualizado em 03/08/2024 - 20h05 ) ‌



Jorginho lamenta derrota do Coritiba, mas crava: “Vamos terminar na Série A”

O técnico Jorginho reestreou pelo Coritiba com derrota por 2 a 0 para o Botafogo-SP. Apesar do resultado deste sábado (3), o comandante alviverde esbanjou confiança e garantiu que o Coxa vai subir para a Série A do Brasileirão.

