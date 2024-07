Confira a entrevista exclusiva com Ágide Eduardo Meneguette, presidente interino do Sistema Faep Senar PR Entrevista com Ágide Eduardo Meneguette, presidente interino do Sistema Faep Senar PR. Confira mais detalhes na reportagem e do mundo... Ric|Do R7 21/07/2024 - 11h23 (Atualizado em 21/07/2024 - 11h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Entrevista com Ágide Eduardo Meneguette, presidente interino do Sistema Faep Senar PR

Entrevista com Ágide Eduardo Meneguette, presidente interino do Sistema Faep Senar PR. Confira mais detalhes na reportagem e do mundo rural no site RIC Rural www.ric.com.br/ricrural

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Entrevista com Ágide Eduardo Meneguette, presidente interino do Sistema Faep Senar PR

• Embrapa e a soja de baixo carbono

• Aroldo Galassini fala sobre como a Coamo se tornou a maior cooperativa da América Latina