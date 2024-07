Confira a previsão do tempo para Curitiba amanhã! Na quinta-feira (11) uma frente fria se desloca sobre o Sul do Brasil e impulsiona ainda mais umidade na atmosfera e a condição de...

Previsão do tempo para Curitiba amanhã (11/07/2024), segundo o Climatempo

Na quinta-feira (11) uma frente fria se desloca sobre o Sul do Brasil e impulsiona ainda mais umidade na atmosfera e a condição de temporal volta para algumas regiões do Paraná. A previsão do tempo para Curitiba é de mínima na casa dos 9°C e máxima de 15°C, de acordo com o Climatempo.

