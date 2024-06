Confira a previsão do tempo para Curitiba amanhã (28/06/2024) Nesta sexta-feira (28), o tempo estável deve prevalecer e o amanhecer continua gelado em todas as regiões do Paraná. A tendência...

Previsão do tempo para Curitiba amanhã (28/06/2024), segundo o Climatempo

Nesta sexta-feira (28), o tempo estável deve prevalecer e o amanhecer continua gelado em todas as regiões do Paraná. A tendência ao longo do dia é de que ocorra apenas variação de nebulosidade, sem condição de chuva em nenhuma das áreas do estado. A previsão do tempo para Curitiba deve ser de 12°C e a máxima deve marcar 25°C.

