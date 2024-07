Ric |Do R7

Confira as movimentações do mercado no Bate Pronto O Bate Pronto Paraná desta quarta-feira (17) vai falar sobre a movimentação da janela de transferências, no caso dos times paranaenses...

Movimentações do mercado são destaque no Bate Pronto

O Bate Pronto Paraná desta quarta-feira (17) vai falar sobre a movimentação da janela de transferências, no caso dos times paranaenses, a falta dela. Mario Celso Petraglia, presidente do Athletico, diz que não prometeu nada para o ano Centenário do clube.

