Confira atrações imperdíveis no Pagode Fest em Curitiba! A edição especial do Pagode Fest vai ocorrer no dia 3 de agosto na Live Curitiba, e os grupos Turma do Pagode e Pixote estão entre...

‌



A+

A-

Turma do Pagode e Pixote vem à Curitiba para o Pagode Fest

A edição especial do Pagode Fest vai ocorrer no dia 3 de agosto na Live Curitiba, e os grupos Turma do Pagode e Pixote estão entre as atrações confirmadas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Turma do Pagode e Pixote vem à Curitiba para o Pagode Fest

• Homem ameaça esposa com facão e é preso na Grande Curitiba

• Homem “casado” com adolescente de 13 anos é preso por abuso no Sudoeste do PR