Confira o maior festival de rock do Sul do Brasil! Acontece no dia 13 de julho na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, o Festival Crossroads, em comemoração ao Dia Mundial do Rock...

Com 12 horas de rock, Festival Crossroads acontece dia 13 de julho

Acontece no dia 13 de julho na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, o Festival Crossroads, em comemoração ao Dia Mundial do Rock. Na sétima edição, o evento, maior do gênero no Sul do Brasil, promete 12 horas de música com 30 atrações, incluindo bandas locais e nacionais.

