Confira os destaques do Bate Pronto: Vitória do Athletico e bastidores do Coxa O Bate Pronto desta segunda-feira (1º) chega repercutindo a vitória do Athletico sobre o Vitória pela 13º rodada do Brasileirão....

O Bate Pronto desta segunda-feira (1º) chega repercutindo a vitória do Athletico sobre o Vitória pela 13º rodada do Brasileirão. O triunfo fora de casa fez o Furacão se manter no G-6 do Brasileirão.

