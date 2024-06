Confira os destaques do futebol paranaense neste fim de semana! O Bate Pronto desta sexta-feira (29) chega tratando das expectativas dos jogos do fim de semana. O Coritiba enfrenta o Vila Nova...

Alto contraste

A+

A-

Athletico, Coritiba e Paraná: veja os destaques do fim de semana no Bate Pronto

O Bate Pronto desta sexta-feira (29) chega tratando das expectativas dos jogos do fim de semana. O Coritiba enfrenta o Vila Nova no sábado (29) às 16h no Couto Pereira. Já o Athletico encara o Vitória, fora de casa, no domingo (30), às 18h30. Também no domingo, o Paraná Clube visita o Paranavaí, às 11h.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Reviravolta no caso do desaparecimento da jovem Ísis é destaque no Balanço Geral

• Athletico, Coritiba e Paraná: veja os destaques do fim de semana no Bate Pronto

• Madrasta é condenada a 12 anos de prisão após matar bebê de 1 ano



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.