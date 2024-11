Confira os melhores horários para viajar no feriado do dia 15 de novembro Confira os melhores horários para viajar no feriado do dia 15 de novembro Ric|Do R7 13/11/2024 - 16h10 (Atualizado em 13/11/2024 - 16h10 ) twitter

Rodovias do Paraná

As concessionárias que administram as rodovias do Paraná já alertam em relação aos horários de maior tráfego para os motoristas que viajam pelas BRs do estado nesta sexta-feira (15). O fluxo deve ser mais alto devido ao feriado da Proclamação da República.

