Conflito entre Torcidas é Contido com Balas de Borracha no Couto Pereira A Polícia Militar do Paraná (PMPR) impediu que um princípio de confusão entre torcedores de Grêmio e Corinthians... Ric|Do R7 07/08/2024 - 21h06 (Atualizado em 07/08/2024 - 21h06 ) ‌



A Polícia Militar do Paraná (PMPR) impediu que um princípio de confusão entre torcedores de Grêmio e Corinthians tomasse dimensões maiores, nos arredores do Estádio Couto Pereira, no bairro Alto da Glória.

