Conflito entre vizinhos acaba em violência em Pinhais A Polícia Militar do Paraná (PMPR) e o Corpo de Bombeiros atenderam uma ocorrência com briga de vizinhos em Pinhais, na Região Metropolitana...

Briga entre vizinhos termina com moradores esfaqueados em Pinhais

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) e o Corpo de Bombeiros atenderam uma ocorrência com briga de vizinhos em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Na tarde deste domingo (23), pelo menos dois moradores do bairro Vargem Grande foram esfaqueados e encaminhados para atendimento médico.

