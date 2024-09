Conflito entre vizinhos termina em tiroteio no Paraná Duas pessoas foram baleadas durante uma discussão entre vizinhos. Segundo relatos, a confusão começou entre parentes em Sarandi (PR... Ric|Do R7 11/09/2024 - 19h01 (Atualizado em 11/09/2024 - 19h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Vídeo mostra momento em que homem atira em dois vizinhos no PR: “Eu avisei vocês”

Duas pessoas foram baleadas durante uma discussão entre vizinhos no último sábado (7). Segundo relatos, a confusão começou entre parentes em Sarandi, no Noroeste do Paraná. Uma câmera de segurança registrou o momento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Vídeo mostra momento em que homem atira em dois vizinhos no PR: “Eu avisei vocês”

• Previsão do tempo para Curitiba amanhã (12/09/2024), segundo o Climatempo

• Curitiba deve ter segundo turno na disputa a prefeito, diz Véritas