Conflito mortal em Foz do Iguaçu: homem é assassinado após ataque com pedras

Ric|Do R7 05/09/2024 - 10h41 (Atualizado em 05/09/2024 - 10h41 )



Homem é morto com tiro na cabeça após jogar pedras em cruzamento no PR; vídeo

Um homem foi morto com um tiro na cabeça durante uma confusão Avenida Mário Filho, no Bairro Morumbi, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, na última terça-feira (3). A vítima e outro homem, supostamente em um desentendimento, arremessavam pedras entre si em meio a um cruzamento.

