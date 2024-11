Conflito político: Leprevost e Moro em embate após eleições O RIC Notícias Opinião desta quarta-feira (16) repercute as falas do deputado estadual e candidato derrotado à Prefeitura de Curitiba... Ric|Do R7 16/10/2024 - 16h08 (Atualizado em 16/10/2024 - 16h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Leprevost e Moro trocam farpas após eleições; veja no RIC Notícias Opinião

O RIC Notícias Opinião desta quarta-feira (16) repercute as falas do deputado estadual e candidato derrotado à Prefeitura de Curitiba, Ney Leprevost, do União Brasil, que atribuiu a derrota nas urnas à aliança com o senador Sergio Moro. Em resposta, o ex-juiz da Lava Jato acusou o deputado de ser mentiroso.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Leprevost e Moro trocam farpas após eleições; veja no RIC Notícias Opinião

• Coritiba: show do Bruno Mars pode tirar partida do Couto Pereira; entenda

• Papel da direita e esquerda é tema do Ponto de Vista – Especial Eleições



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.