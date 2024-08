Confronto decisivo: Athletico e Vasco se enfrentam na Copa do Brasil O Athletico visita o Vasco para começar a decidir quem avança para a semifinal da Copa do Brasil. O jogo... Ric|Do R7 29/08/2024 - 04h20 (Atualizado em 29/08/2024 - 04h20 ) ‌



Athletico visita o Vasco em duelo quente pela Copa do Brasil; onde assistir

O Athletico visita o Vasco para começar a decidir quem avança para a semifinal da Copa do Brasil. O jogo de ida das quartas de final está marcado para as 20h desta quinta-feira (29), em São Januário. O RIC Esporte Clube transmite no Youtube e na Jovem Pan News 107.1.

