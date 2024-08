Confronto Decisivo: Athletico Enfrenta Internacional em Busca de Reação O Athletico busca a reação no Brasileirão diante de um pressionado Internacional. O jogo da 22ª rodada está... Ric|Do R7 11/08/2024 - 05h45 (Atualizado em 11/08/2024 - 05h45 ) ‌



Athletico visita um pressionado Internacional pelo Brasileirão; escalações

O Athletico busca a reação no Brasileirão diante de um pressionado Internacional. O jogo da 22ª rodada está marcado para as 19h deste domingo (11), no Beira-Rio. O RIC Esporte Clube transmite no Youtube e na Jovem Pan News 107.1.

