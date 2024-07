Ric |Do R7

Confronto emocionante na Semifinal Paranaense de Futebol Americano A última vaga para a final do Paranaense de Futebol Americano será disputada, neste sábado (6), pelos times Crocodiles e Brown Spiders...

Brown Spiders enfrenta Crocodiles na Semifinal Paranaense de Futebol Americano

A última vaga para a final do Paranaense de Futebol Americano será disputada, neste sábado (6), pelos times Crocodiles e Brown Spiders. A princípio, o campeão da disputa enfrentará o Londrina Bristlebacks no Paraná Bowl, na final do campeonato.

