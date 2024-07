Confronto Épico: Londrina e Coritiba na Final do Paraná Bowl No próximo sábado (27) acontece a grande final do Paraná Bowl – campeonato estadual de futebol americano.... Ric|Do R7 26/07/2024 - 15h24 (Atualizado em 26/07/2024 - 15h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Londrina Bristlebacks e Coritiba Crocodiles fazem final do Paraná Bowl

No próximo sábado (27) acontece a grande final do Paraná Bowl – campeonato estadual de futebol americano. Pela primeira vez na história, Londrina Bristlebacks e Coritiba Crocodiles se enfrentam na decisão, no Estádio do Café, em jogo marcado para às 19h.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Londrina Bristlebacks e Coritiba Crocodiles fazem final do Paraná Bowl

• Com prêmio de mais de R$ 200 milhões, +Milionária tem vencedor pela primeira vez

• Campanha de testes rápidos para hepatite B e C acontece neste sábado (27)