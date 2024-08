Confronto Fatal: Assaltante é Morto em Tiroteio com a PM Assaltante, em carro com placas trocadas, atira na PM e acaba morto no bairro Campo de Santana, em Curitiba. Confira todos os detalhes...

Ric|Do R7 15/08/2024 - 19h16 (Atualizado em 15/08/2024 - 19h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌