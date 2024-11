Confronto fatal em Curitiba: jovem que aterrorizava parque é morto Um confronto em um dos acessos do Parque Atuba, na região norte de Curitiba, próximo à divisa com Colombo, terminou […] O post Rapaz... Ric|Do R7 17/10/2024 - 09h48 (Atualizado em 17/10/2024 - 09h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rapaz que aterrorizava visitantes de parque em Curitiba morre em confronto

Um confronto em um dos acessos do Parque Atuba, na região norte de Curitiba, próximo à divisa com Colombo, terminou com a morte de um suspeito. O rapaz, de aproximadamente 25 anos, reagiu a uma tentativa de abordagem da Rotam, da Polícia Militar do Paraná (PMPR), na noite desta quarta-feira (16).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Rapaz que aterrorizava visitantes de parque em Curitiba morre em confronto

• Suspeito de assalto é reconhecido por frentista, apanha e acaba preso; veja vídeo

• RIC Notícias Manhã Ao Vivo | 17/10/2024



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.