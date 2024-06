Confronto fatal em operação policial contra o tráfico

Alto contraste

A+

A-

Suspeito morre em confronto com a polícia durante operação de combate ao tráfico

Um homem morreu durante uma operação contra organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas em Piraquara, Curitiba e Paranaguá, na madrugada desta quinta-feira (27). A morte ocorreu em um confronto entre um suspeito de integrar a quadrilha e uma equipe da Polícia Militar do Paraná (PMPR), no Balneário Shangri-Lá, em Pontal do Paraná, no litoral do estado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Suspeito morre em confronto com a polícia durante operação de combate ao tráfico

• Transporte de animais: saiba como se preparar para a viagem ou ida ao veterinário

• Onda de frio derruba temperaturas no Sul e mínima pode chegar a -6°C



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.