Confronto fatal em Sarandi: quatro suspeitos são mortos pela PM Quatro homens morreram em confronto com policiais militares na noite deste sábado (19), em Sarandi, no norte do Paraná.

Suspeitos de homicídio morrem em confronto com policiais militares no PR; veja

Quatro homens morreram em confronto com policiais militares na noite deste sábado (19), em Sarandi, no norte do Paraná. Uma câmera de segurança registrou a ação da Polícia Militar (PM) (assista ao vídeo abaixo).

