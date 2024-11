Confronto fatal: homem é morto pela polícia em carro roubado Um homem suspeito de uma série de assaltos morreu em um confronto com uma equipe do Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial... Ric|Do R7 18/10/2024 - 13h08 (Atualizado em 18/10/2024 - 13h08 ) twitter

Homem morre dentro de carro roubado após confronto com a polícia

Um homem suspeito de uma série de assaltos morreu em um confronto com uma equipe do Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone) da Polícia Militar do Paraná (PMPR), no bairro Cajuru, na manhã desta sexta-feira (18). De acordo com as informações da polícia, o suspeito dirigia um veículo roubado de uma de suas vítimas na quarta-feira (16). Ainda conforme a PM, o homem estava com um revólver calibre 38, mas costumava utilizar armamento pesado nos assaltos.

