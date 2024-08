Confronto Fatal: Suspeito de Roubos em Curitiba é Morto pela Polícia Um suspeito de praticar roubos no bairro Jardim Botânico, em Curitiba, morreu na madrugada deste domingo (... Ric|Do R7 18/08/2024 - 09h36 (Atualizado em 18/08/2024 - 09h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Suspeito de roubos no bairro Jardim Botânico morre em confronto com a polícia

Um suspeito de praticar roubos no bairro Jardim Botânico, em Curitiba, morreu na madrugada deste domingo (18), em confronto com policiais da RONE. No início da noite de sábado (17), o suspeito tinha praticado dois crimes de roubo de celular na região.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Suspeito de roubos no bairro Jardim Botânico morre em confronto com a polícia

• A caminho de hospital, filho bate carro e mãe morre em parada cardiorrespiratória

• A Fazenda: quem venceu e como foi a 2ª edição do reality?