Confronto Fatal: Suspeito Revela Envolvimento do Irmão em Roubo
16/08/2024 - 08h55



Suspeito de roubo entrega participação do irmão e abordagem termina com morte

Uma ocorrência do Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE), da Polícia Militar do Paraná (PMPR), identificou um carro com alerta de roubo e a busca por um suspeito terminou com confronto e morte. A ação aconteceu na noite desta quinta-feira (15), na Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

