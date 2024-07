Confusão no Boqueirão: mulher acelera contra vizinha após descobrir traição Uma confusão motivada por uma possível traição agitou o bairro Boqueirão, em Curitiba, na noite desta quarta-feira (17). Uma mulher... Ric|Do R7 18/07/2024 - 08h50 (Atualizado em 18/07/2024 - 08h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Baixaria no Boqueirão: mulher desconfia de traição e acelera contra vizinha

Uma confusão motivada por uma possível traição agitou o bairro Boqueirão, em Curitiba, na noite desta quarta-feira (17). Uma mulher, ao descobrir mensagens da vizinha no celular do marido resolveu tirar satisfação com a colega de condomínio. Entretanto, a baixaria tomou grandes proporções, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada e os três envolvidos foram parar na delegacia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Mulher recebe indenização de R$ 185 mil após chefe tossir no rosto dela

• Baixaria no Boqueirão: mulher desconfia de traição e acelera contra vizinha

• Motorista de caminhão morre após bater em traseira de carreta na BR-116