Confusão no Boqueirão: Pivô nega traição com vizinha Willian David, pivô da confusão por causa de uma suposta traição no bairro Boqueirão, em Curitiba, na noite... Ric|Do R7 18/07/2024 - 13h10 (Atualizado em 18/07/2024 - 13h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Pivô de confusão no Boqueirão nega traição com a vizinha: “Não tenho nada a ver”

Willian David, pivô da confusão por causa de uma suposta traição no bairro Boqueirão, em Curitiba, na noite desta quarta-feira (17), alegou inocência e que não tem nenhum envolvimento com a outra moradora do condomínio. A esposa dele pegou o carro e acelerou contra a vizinha. Os três foram parar na delegacia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Bruno Gagliasso coloca mansão milionária à venda; veja na Hora da Venenosa

• Pivô de confusão no Boqueirão nega traição com a vizinha: “Não tenho nada a ver”

• Prouni: inscrições começam na próxima terça-feira (23); veja como se inscrever