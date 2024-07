Ric |Do R7

Conheça a história de Ayres Sasaki, o cantor que faleceu em um trágico acidente durante show O cantor Ayres Sasaki, de 35 anos, morreu durante uma apresentação em um hotel em Salinópolis, no Pará, no último sábado (13). A...

Ayres Sasaki: quem era o cantor que morreu ao sofrer descarga elétrica em show

O cantor Ayres Sasaki, de 35 anos, morreu durante uma apresentação em um hotel em Salinópolis, no Pará, no último sábado (13). A principal suspeita é que o artista tenha sofrido uma descarga elétrica enquanto estava no palco.

