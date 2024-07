Conheça a história do fisiculturista André Cavalcanti A morte do fisiculturista André Cavalcanti, vítima de um acidente registrado em Jataizinho, no norte do Paraná, completa uma semana...

Atleta premiado e cheio de sonhos: quem era o fisiculturista que morreu em acidente

A morte do fisiculturista André Cavalcanti, vítima de um acidente registrado em Jataizinho, no norte do Paraná, completa uma semana nesta sexta-feira (12). A família, que guarda os quase 20 troféus do atleta, pede justiça.

