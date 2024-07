Conheça Heron Hayashi, o 'moço do guarda-chuva' de Curitiba O influenciador digital Heron Akio Hayashi, de 28 anos, se tornou sucesso nas redes sociais ao reproduzir as famosas cenas de doramas... Ric|Do R7 22/07/2024 - 15h53 (Atualizado em 22/07/2024 - 15h53 ) ‌



Quem é o ‘moço do guarda-chuva’ de Curitiba? Conheça Heron Hayashi Caroline de Souza Machado

O influenciador digital Heron Akio Hayashi, de 28 anos, se tornou sucesso nas redes sociais ao reproduzir as famosas cenas de doramas nas ruas de Curitiba. Hayashi tem mais de 830 mil seguidores no Instagram. No TikTok seu alcance é ainda maior, na plataforma ele tem mais de 1 milhão se seguidores. Atualmente ele é conhecido como "moço do guarda-chuva".

