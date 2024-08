Consulta de Provas: Confira Onde Você Vai Fazer o Exame! Na manhã desta quarta-feira (7) foi liberado o Cartão de Confirmação de Inscrição do Concurso Público Nacional... Ric|Do R7 07/08/2024 - 19h46 (Atualizado em 07/08/2024 - 19h46 ) ‌



Enem dos Concursos: candidatos já podem consultar local de prova no site

Na manhã desta quarta-feira (7) foi liberado o Cartão de Confirmação de Inscrição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), o ‘Enem dos Concursos’. Com isso, os candidatos podem conferir o local de prova na Área do Candidato.

