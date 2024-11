Cooperativas do Paraná superam R$ 200 bilhões em movimentação As cooperativas do ramo agropecuário do Paraná movimentaram mais de R$ 200 milhões no ano de 2023, conforme levantamento divulgado […]... Ric|Do R7 18/10/2024 - 10h49 (Atualizado em 18/10/2024 - 10h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cooperativas agro do PR movimentaram mais de R$ 200 bilhões, diz levantamento

As cooperativas do ramo agropecuário do Paraná movimentaram mais de R$ 200 milhões no ano de 2023, conforme levantamento divulgado pelo Secretário de Estado do Planejamento Paraná, Guto Silva, nas redes sociais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Cantora faz dança erótica e mostra glúteos em palestra de universidade

• Cooperativas agro do PR movimentaram mais de R$ 200 bilhões, diz levantamento

• “Risco de tempestade é alto”, alerta Simepar sobre próximos dias no Paraná



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.