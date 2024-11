Coritiba aquece mercado em busca de novo técnico Coritiba aquece mercado em busca de novo técnico Ric|Do R7 21/11/2024 - 14h29 (Atualizado em 21/11/2024 - 14h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Coritiba busca novo técnico

O Coritiba segue buscando a contratação de um técnico para a temporada de 2025. Após demitir Jorginho, a diretoria está no mercado e sonda nomes para assumir o clube a partir do Campeonato Paranaense, mas com foco especial na Série B, onde o time buscará o acesso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

Vizinho é flagrado injetando cola em fechaduras e cadeados de bares no Batel

Semana da Cozinha Italiana: pratos deliciosos que fazem bem para a saúde

Paolla Oliveira se envolve em polêmica com dançarina; veja na Hora da Venenosa