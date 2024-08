Coritiba Brilha Com Terceira Vitória Consecutiva O Bate Pronto Paraná desta quarta-feira (28) traz todos os detalhes da vitória do Coritiba sobre o Avaí,... Ric|Do R7 28/08/2024 - 12h21 (Atualizado em 28/08/2024 - 12h21 ) ‌



Coritiba Brilha Com Terceira Vitória Consecutiva

O Bate Pronto Paraná desta quarta-feira (28) traz todos os detalhes da vitória do Coritiba sobre o Avaí, por 1 a 0, na noite de terça (27), no Couto Pereira. Bruno Melo marcou mais uma vez e confirmou o bom momento do Coxa.

