Coritiba brilha e resultados do fim de semana agitam o futebol O Bate Pronto Paraná inicia mais uma semana com muito futebol, e nesta segunda (21), o destaque é a vitória maiúscula do Coxa na Série... Ric|Do R7 21/10/2024 - 13h09 (Atualizado em 21/10/2024 - 13h09 )

Vitória do Coxa e resultados do fim de semana são destaques no Bate Pronto

O Bate Pronto Paraná chega em mais uma segunda-feira (21), trazendo todas as novidades sobre o mundo do Futebol. No sábado (19), o Coritiba atuou bem e venceu o Vila Nova pelo placar de 3 a 0 fora de casa.

