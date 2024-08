Coritiba Brilha e Se Aproxima do G-4 na Série B! O Coritiba venceu o Avaí por 1 a 0, engatou a terceira vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro... Ric|Do R7 27/08/2024 - 23h40 (Atualizado em 27/08/2024 - 23h40 ) ‌



Coritiba vence o Avaí e engata a terceira vitória seguida na Série B; veja o gol

O Coritiba venceu o Avaí por 1 a 0, engatou a terceira vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro e se aproximou do G-4. O zagueiro/lateral Bruno Melo anotou o único gol desta terça-feira (28), no Couto Pereira, pela 23ª rodada.

