Ric |Do R7

Coritiba busca vitória contra o CRB para quebrar sequência negativa na Série B O Coritiba visita o CRB para pôr fim à sua pior sequência nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo da 15ª rodada está marcado...

‌



A+

A-

Coritiba visita o CRB para encerrar pior sequência na Série B; escalações

O Coritiba visita o CRB para pôr fim à sua pior sequência nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo da 15ª rodada está marcado para 18h deste sábado (13), no Rei Pelé. O RIC Esporte Clube transmite no Youtube e na Jovem Pan News 107.1.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Coritiba visita o CRB para encerrar pior sequência na Série B; escalações

• Jogos de hoje (13/07/2024) de futebol ao vivo: horário e onde assistir

• Cris Pereira se apresenta no Guairão com “Gaudêncio em Busca do Piá Raiz”