Coritiba dá novo passo com a chegada de Jorginho como técnico

Coritiba anuncia Jorginho, ex-Vasco, como novo técnico

Jorginho é o novo técnico do Coritiba. Com passagem pelo Coxa em 2019 e em 2020, o profissional de 59 anos volta para afastar o clube da zona de rebaixamento para a Série C e tentar uma arrancada rumo ao acesso para a Série A.

