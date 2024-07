Coritiba dá o primeiro passo com Eryc Castillo! O Coritiba oficializou nesta quinta-feira (25) a contratação do atacante equatoriano Eryc Castillo, do Vitória... Ric|Do R7 25/07/2024 - 18h03 (Atualizado em 25/07/2024 - 18h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Coritiba anuncia Eryc Castillo, do Vitória, como primeiro reforço

O Coritiba oficializou nesta quinta-feira (25) a contratação do atacante equatoriano Eryc Castillo, do Vitória. O jogador – conhecido como Culebra – tornou-se o primeiro reforço do clube nesta janela de transferências.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Coritiba anuncia Eryc Castillo, do Vitória, como primeiro reforço

• Bebê de seis meses morre por coqueluche no Paraná

• Relação com a sogra e fim do namoro motivaram morte de PM no PR, diz polícia