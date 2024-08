Coritiba dá passo importante rumo à Série A com vitória sobre o Brusque O Coritiba venceu o Brusque por 1 a 0 neste domingo (18), na Ressacada, e manteve a esperança no acesso à... Ric|Do R7 18/08/2024 - 18h26 (Atualizado em 18/08/2024 - 18h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Coritiba vence o Brusque fora e mantém esperança de acesso à Série A

O Coritiba venceu o Brusque por 1 a 0 neste domingo (18), na Ressacada, e manteve a esperança no acesso à Série A. O atacante Figueiredo anotou o único gol alviverde no duelo da 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Coritiba vence o Brusque fora e mantém esperança de acesso à Série A

• Major conta como criança foi encontrada após duas noites perdida em mata no PR

• Liminha se manifesta pela primeira vez após morte de Silvio Santos