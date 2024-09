Coritiba decepciona mais uma vez na Série B O Bate Pronto Paraná desta segunda-feira (9) repercute o empate com sabor de derrota do Coritiba, diante do Novorizontino, no Couto... Ric|Do R7 09/09/2024 - 12h47 (Atualizado em 09/09/2024 - 12h47 ) ‌



Coritiba volta a decepcionar a torcida na Série B; confira no Bate Pronto

O Bate Pronto Paraná desta segunda-feira (9) repercute o empate com sabor de derrota do Coritiba, diante do Novorizontino, no Couto Pereira. Mesmo ficando em vantagem no placar por duas vezes, o Coxa cedeu o empate e se complicou na briga para voltar para a elite do futebol nacional.

