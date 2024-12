Coritiba demite Fernando Carvalho após entrevista sobre Vini Paulista Durante a entrevista, Fernando Carvalho afirma que gostaria de ver o jogador do Coritiba, Vini Paulista, jogando pelo Internacional... Ric|Do R7 06/12/2024 - 14h49 (Atualizado em 06/12/2024 - 14h49 ) twitter

Coritiba demite Fernando Carvalho após entrevista sobre Vini Paulista

O consultor do Coritiba, Fernando Carvalho, foi demitido após comentários sobre o atleta Vini Paulista à uma rádio do Rio Grande do Sul. De acordo com informações do Bate Pronto, da Jovem Pan News Curitiba, Carvalho fica de fora da programação do Coxa para 2025.

Para mais detalhes sobre essa demissão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric.

