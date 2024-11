Coritiba dispensa cinco jogadores antes do fim da Série B Coritiba dispensa cinco jogadores antes do fim da Série B Ric|Do R7 13/11/2024 - 15h11 (Atualizado em 13/11/2024 - 15h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Coritiba dispensa jogadores

O Coritiba surpreendeu e anunciou a dispensa de cinco jogadores que não fazem mais parte dos planos do clube. São eles: Maurício Antônio, Figueiredo, Robson, Yago e Alef Manga. Nenhum dos cinco atletas atuará mais com a camisa do clube e estão livres para buscar novos times. Eles se juntam ao técnico Jorginho, já dispensado em comum acordo e que não treina mais o Coritiba. Além deles, mais atletas devem sair do Coxa até o final do ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

Professores usam saco de pancada para descontar o estresse das aulas

Motorista destrói carro com machado após briga de trânsito no PR; vídeo

Gusttavo Lima muda visual por motivo inusitado; veja na Hora da Venenosa