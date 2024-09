Coritiba e Novorizontino: um confronto decisivo na Série B O Coritiba recebe o Novorizontino em jogo que pode ser um divisor de águas para o clube na Série B. […] O post Coritiba recebe o Novorizontino... Ric|Do R7 08/09/2024 - 04h30 (Atualizado em 08/09/2024 - 04h30 ) ‌



Coritiba recebe o Novorizontino em jogo que pode ser divisor de águas

O Coritiba recebe o Novorizontino em jogo que pode ser um divisor de águas para o clube na Série B. A partida está marcada para as 18h30 deste domingo (8), no Couto Pereira. O RIC Esporte Clube transmite no Youtube e na Jovem Pan News 107.1.

