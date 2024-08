Coritiba em Busca da Vitória: Confronto Decisivo Contra o Avaí O Coritiba recebe o Avaí e busca a “trinca” na Série B para se aproximar do G-4. Após duas vitórias fora,... Ric|Do R7 27/08/2024 - 05h30 (Atualizado em 27/08/2024 - 05h30 ) ‌



Coritiba recebe o Avaí e busca a trinca para se aproximar do G-4 da Série B

O Coritiba recebe o Avaí e busca a “trinca” na Série B para se aproximar do G-4. Após duas vitórias fora, o Coxa reencontra o torcedor às 21h30 desta terça-feira (27), no Couto Pereira. O RIC Esporte Clube transmite no Youtube e na Jovem Pan News 107.1.

